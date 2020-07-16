***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGÜNDEM :Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İstifaları Hk.Yönetim Kurulu tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Şahin ERSOY ve Burcuhan YILDIRAN KUROĞLU‘nun 16.07.2020 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifasıyla ilgili dilekçesinin kabulü, İstifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve istifa eden üyelerin görev süresi sonuna kadar görevlendirilmek üzere aday belirlenmesi için Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmalara başlamasına, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerini, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulacak rapor sonrasında belirlenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860060BIST