***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 11:33
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜNDEM: Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hk.
Şirketimiz bünyesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sn. İlhan AYDINER'in atanmasına ve yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939821
BIST
13:141.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.433
13:148,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
13:1410,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0415
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5554
En Düşük
10,4950
13:14526,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 526,40
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler13:14
|MERIT
|241,90
|321.045
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.373.626
|% 9,87
|
|EPLAS
|30,32
|9.243.261
|% 9,86
|
|KATMR
|3,62
|77.663.062
|% 9,70
|
|MZHLD
|42,18
|3.529.243
|% 9,33
|
|BALAT
|6,12
|211.422
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KERVN
|0,69
|293.223
|% -8,00
|
|CANTE
|8,05
|43.068.784
|% -5,07
|
|PRKAB
|11,87
|6.395.323
|% -3,26
|
|THYAO
|13,93
|1.281.944.985
|% 2,05
|
|GARAN
|8,04
|646.880.010
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,89
|439.163.893
|% 1,02
|
|SISE
|7,98
|346.295.319
|% 2,18
|
|PETKM
|6,38
|333.543.649
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|289.872.834
|% -0,90
|
|THYAO
|13,93
|1.281.944.985
|% 2,05
|
|GARAN
|8,04
|646.880.010
|% -0,25
|
|IHLAS
|0,62
|39.750.733
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,94
|113.092.660
|% 0,52
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6228
|8,6249
|% 0,37
|
|Euro
|10,5325
|10,5395
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,2233
|12,2846
|% 0,69
|
|Frank
|9,5675
|9,6252
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2956
|2,3071
|% 0,49
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-12,57
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.529
|-6,00
|
|Tam
|3.465
|3.552
|-4,30
|
|Yarım
|1.675
|1.718
|-2,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,88
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,45
|71,45
|0,10
|