***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGÜNDEM: Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hk.Şirketimiz bünyesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sn. İlhan AYDINER'in atanmasına ve yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939821BIST