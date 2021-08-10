***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021 14:37
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği '' Yatırımcı İlişkileri Bölümü '' başlıklı 11.maddesi kapsamında şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yönetici sıfatıyla görev yapan Onur Fırçasıgüzel'in kurumumuzla ilişkisi kesilmiş olup, 10.08.2021 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında sermaye piyasası faaliyetleri düzey-1 lisansı sahibi Tuğçe KAPLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak göreve başlamıştır. İlgili kişi Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.
Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Tebliği 11.maddesi gereği yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Tuğçe Kaplan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliklerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.
Mehmet NERGİZ Tuba NERGİZ Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üye
İlhan AYDINER Ufuk ÇOLPAN Mehmet Tezcan DENLİ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956866
BIST
16:461.440
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:44
|KARYE
|11,88
|104.428.195
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.008.516
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.429.386
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.824.143
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|130.660.508
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.415.677
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.924.998
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,50
|3.963.567
|% -8,66
|
|CMBTN
|216,90
|13.249.634
|% -8,02
|
|EREGL
|19,78
|1.161.257.976
|% -3,61
|
|SISE
|8,35
|1.160.986.433
|% 2,08
|
|GARAN
|9,19
|1.117.737.307
|% 0,55
|
|GENIL
|15,23
|903.097.384
|% 6,50
|
|KRDMD
|8,01
|800.989.113
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|496.924.591
|% 2,05
|
|SISE
|8,35
|1.160.986.433
|% 2,08
|
|GARAN
|9,19
|1.117.737.307
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,87
|191.255.763
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,01
|800.989.113
|% 0,50
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6050
|8,6069
|% -0,36
|
|Euro
|10,0882
|10,1173
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8949
|11,9545
|% -0,21
|
|Frank
|9,3031
|9,3591
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,16
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-6,66
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|3.181
|3.229
|-28,00
|
|Tam
|3.163
|3.243
|-28,06
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,57
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,79
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
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|B. Petrol
|69,94
|69,94
|0,90
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Seans Raporu
16:44
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16:55MARKA
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 064 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.62 ) 1, 548
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16:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, SISE, GARAN
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16:54XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 12, 146.00 milyon TL de
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16:53VBTYZ
Yüzde 5.42 oranında artışla 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 957, 700 adet işlem