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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.08.2021 14:37



***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği '' Yatırımcı İlişkileri Bölümü '' başlıklı 11.maddesi kapsamında şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yönetici sıfatıyla görev yapan Onur Fırçasıgüzel'in  kurumumuzla ilişkisi kesilmiş olup, 10.08.2021  tarihi itibari ile  Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında sermaye piyasası faaliyetleri düzey-1 lisansı  sahibi Tuğçe KAPLAN  Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak  göreve başlamıştır. İlgili kişi Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.
Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Tebliği 11.maddesi gereği yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Tuğçe Kaplan'ın  Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliklerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.
 Mehmet  NERGİZ                          Tuba NERGİZ                              Burak NERGİZ 
Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Başkan Yrd.         Yönetim Kurulu Üye
 İlhan AYDINER                       Ufuk ÇOLPAN                               Mehmet Tezcan DENLİ
Yönetim Kurulu Üyesi     Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi        Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956866


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