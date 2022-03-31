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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 14:34
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

'İstanbul Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği' tarafından 30.03.2022 Tarihinde düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreninde , Alüminyumdan Metal Ürünler kategorisinde üst üste ikinci kez 1'incilik ödülüne layık görüldük. Ödülümüzü dün akşam düzenlenen törende şirketimiz adına yönetim kurulu üyemiz Sayın İlhan Aydıner'e teslim edilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine duyurulur
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014393


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