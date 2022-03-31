***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 14:34
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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'İstanbul Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği' tarafından 30.03.2022 Tarihinde düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreninde , Alüminyumdan Metal Ürünler kategorisinde üst üste ikinci kez 1'incilik ödülüne layık görüldük. Ödülümüzü dün akşam düzenlenen törende şirketimiz adına yönetim kurulu üyemiz Sayın İlhan Aydıner'e teslim edilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine duyurulur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014393
BIST
15:552.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,93
|Açılış
|: 2.236
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|Önceki Kapanış
|: 2.230
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2.243
En Düşük
2.226
15:5514,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
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913,02
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:53
|TURGG
|216,70
|50.424.341
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|44.692.954
|% 9,98
|
|YKSLN
|7,22
|64.887.710
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.715.880
|% 9,88
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,21
|132.933.781
|% -7,88
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|KAPLM
|57,00
|7.032.993
|% -4,44
|
|THYAO
|32,62
|3.344.111.749
|% 1,37
|
|KRDMD
|15,18
|1.754.748.034
|% 1,54
|
|GARAN
|12,17
|1.697.896.759
|% -0,16
|
|SISE
|15,29
|1.066.575.761
|% 1,06
|
|KARSN
|5,53
|941.298.489
|% 4,14
|
|ODAS
|1,72
|357.851.211
|% 2,38
|
|KARSN
|5,53
|941.298.489
|% 4,14
|
|GARAN
|12,17
|1.697.896.759
|% -0,16
|
|YKBNK
|4,06
|567.469.451
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,60
|442.825.015
|% 4,96
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6711
|14,6778
|% 0,17
|
|Euro
|16,3024
|16,3157
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,2061
|19,3024
|% 0,03
|
|Frank
|15,8078
|15,9030
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8995
|3,9191
|% 0,10
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|0,23
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,16
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.137
|9,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|6,19
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|3,00
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,01
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|B. Petrol
|106
|106
|-5,13
|
Seans Raporu
15:53
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16:08AKSGY
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16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 75 artarak (% 0.56 ) 2, 490
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16:07XU100
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Yüzde 4.16 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 758, 688 adet işlem
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16:06SONME
Yüzde 7.00 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 662 adet işlem