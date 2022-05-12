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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.05.2022 12:46
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Süreç İptal Nedeni: 
Şirketimiz Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılması suretiyle %500 oranında bedelli olarak 150.000.000 TL tutarında nakden artışla 180.000.000 TL' ye çıkarılması suretiyle  150.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin yapmış olduğumuz başvurunun , Şirketimizin ,12.05.2022 tarih ve 2022/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile ülkemiz ile dünyadaki ekonomik gelişmeler ve enflasyon göz önüne alınarak yatırımcı ve pay sahiplerimize olan sorumluluk ve hassasiyetimizden dolayı yatırım projelerimizi revize edip , yeni maliyet ve nakit akışlarını planlayana kadar sermaye artış kararının ertelenmesi ve bu kapsamda söz konusu başvurumuzun geri çekilmesi konusunda karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur 
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029702


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