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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.09.2023 13:13
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği '' Yatırımcı İlişkileri Bölümü '' başlıklı 11.maddesi kapsamında şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yönetici sıfatıyla görev yapan Tuğçe Kaplan'ın kurumumuzla ilişkisi kesilmiş olup, 04.09.2023  tarihi itibari ile  Hüseyin Çalış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak  göreve başlamıştır. İlgili kişi Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.
Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Tebliği 11.maddesi gereği yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Hüseyin Çalış'ın  Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliklerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.
 Mehmet  NERGİZ                          Tuba NERGİZ                              Burak NERGİZ 
Yönetim Kurulu Başkanı           Yönetim Kurulu Başkan Yrd.         Yönetim Kurulu Üye
 İlhan AYDINER                       Ufuk ÇOLPAN                               Mehmet Tezcan DENLİ
  
Yönetim Kurulu Üyesi     Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi        Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191244


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