***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği '' Yatırımcı İlişkileri Bölümü '' başlıklı 11.maddesi kapsamında şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yönetici sıfatıyla görev yapan Tuğçe Kaplan'ın kurumumuzla ilişkisi kesilmiş olup, 04.09.2023 tarihi itibari ile Hüseyin Çalış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak göreve başlamıştır. İlgili kişi Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Tebliği 11.maddesi gereği yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Hüseyin Çalış'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliklerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.Mehmet NERGİZ Tuba NERGİZ Burak NERGİZYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyeİlhan AYDINER Ufuk ÇOLPAN Mehmet Tezcan DENLİYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız ÜyesiYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191244BIST