***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Arttırımı HK.Alınan Yönetim Kurulu Kararı ve SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 12.500.000 62.500.000,000 500,00000 1,00 B Grubu B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 HamilineB Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 17.500.000 87.500.000,000 500,00000 1,00 B Grubu B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 150.000.000,000 500,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Mehmet Nergiz tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.12.2021Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüşlerdir1-Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87.500.000 TL tutarının nakden ve 62.500.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortaklarından Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş., Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz, Burak Nergiz ve Begüm Birben'in (56.500.000 TL'si Nersan Endüstri Yatırımları A.Ş., 1.500.000 TL'si Mehmet Nergiz, 1.500.000 TL'si Tuba Nergiz, 1.500.000 TL'si Burak Nergiz ve 1.500.000 TL'si ise Begüm Birben'in aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) önceden Şirketimize aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,3- Nakit olarak artırılan 150.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 150.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız B grubu pay olarak ihraç edilmesine,4- Şirketimizin nakit olarak artırılan 150.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar ve B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,5- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,6- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Mehmet Nergiz tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,7- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,8- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz'e münferiden yetki verilmesineoy birliği ile karar verilmiştir.Şirket yönetim kurulumuzun aldığı kararlar çerçevesinde esas sözleşmemizin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 10.12.2021 tarihinde bedelli sermaye arttırımında bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştırKamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982748BIST