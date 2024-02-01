***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.02.2024 18:29
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 12.500.000 62.500.000,000 500,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 Nâma
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 17.500.000 87.500.000,000 500,00000 B Grubu B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 30.000.000 150.000.000,000 500,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 150.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.01.2024
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 30.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 150.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur.
150.000.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanımı başlangıç tarihi ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ek-2 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246244
BIST