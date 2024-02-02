***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 180.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 12.500.000 62.500.000,000 500,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 NâmaB Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 17.500.000 87.500.000,000 500,00000 B Grubu B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 30.000.000 150.000.000,000 500,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 08.02.2024İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 150.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.01.2024SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 31.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 30.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 150.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı önceki duyurularımızda kamuoyuna ilan edilmiştir.150.000.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanımı başlangıç tarihi 08.02.2024 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246466BIST