***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 37.7 A+B Bağımsız Üye DeğilTUBA NERGİZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.83 A+BBURAK NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Genel Müdür/Üretim Müdür Yardımcısı 1 A Bağımsız Üye DeğilBURCUHAN YILDIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Avukat Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanMUSTAFA ŞAHİN ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetici Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK NERGİZ Genel Müdür Yönetici Üretim Müdür YardımcısıHALUK DİLEK İç Piyasa Satış-İdari işler koordinasyon Yönetici Demir Çelik Fabrika MüdürüRAMIN MORTAZAVİ Teknik Fabrika Müdürü Yönetici Teknik Fabrika MüdürüİLHAN AYDINER Proje Ar-ge Müdürü Yönetici Proje Ar-ge MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEurasia İnternational Shipping Ltd. Uluslararası Ticaret ve Deniz Taşımacılığı 5000000 5000000 USD 100 Bağlı OrtaklıkTRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844049BIST