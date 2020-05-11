***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2020 13:15
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 37.7 A+B Bağımsız Üye Değil
TUBA NERGİZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.83 A+B
BURAK NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Genel Müdür/Üretim Müdür Yardımcısı 1 A Bağımsız Üye Değil
BURCUHAN YILDIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Avukat Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
MUSTAFA ŞAHİN ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetici Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK NERGİZ Genel Müdür Yönetici Üretim Müdür Yardımcısı
HALUK DİLEK İç Piyasa Satış-İdari işler koordinasyon Yönetici Demir Çelik Fabrika Müdürü
RAMIN MORTAZAVİ Teknik Fabrika Müdürü Yönetici Teknik Fabrika Müdürü
İLHAN AYDINER Proje Ar-ge Müdürü Yönetici Proje Ar-ge Müdürü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Eurasia İnternational Shipping Ltd. Uluslararası Ticaret ve Deniz Taşımacılığı 5000000 5000000 USD 100 Bağlı Ortaklık
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844049
BIST