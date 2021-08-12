***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2021 11:57
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tuğçe Kaplan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 10.08.2021 (0216) 415 24 57-D:120 tugce.kaplan@tugcelik.com.tr SPK Düzey 1 Lisansı 917829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957559
BIST
14:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 22,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.434
En Düşük
1.420
14:058,5448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0801
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5300
14:0510,0547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0836
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0253
14:05482,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,55
|Açılış
|: 482,20
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
481,50
BIST En Aktif Hisseler14:05
|DOBUR
|19,61
|3.666.046
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.196.577
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.420.252
|% 9,86
|
|BASCM
|10,89
|98.163
|% 8,90
|
|MIPAZ
|4,58
|80.415.560
|% 8,79
|
|IDGYO
|3,27
|30.185.317
|% -9,92
|
|SKTAS
|2,08
|6.823.867
|% -7,96
|
|GENIL
|14,08
|427.107.354
|% -7,67
|
|EDATA
|14,55
|15.474.156
|% -7,62
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|TUPRS
|98,30
|705.683.287
|% 1,87
|
|GARAN
|9,15
|623.683.192
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,00
|576.251.956
|% 1,52
|
|EREGL
|19,52
|450.773.977
|% 2,36
|
|GENIL
|14,08
|427.107.354
|% -7,67
|
|YKBNK
|2,48
|303.694.162
|% 2,48
|
|KRDMD
|8,00
|576.251.956
|% 1,52
|
|GLYHO
|2,21
|151.115.812
|% -3,07
|
|GARAN
|9,15
|623.683.192
|% 2,23
|
|PETKM
|5,92
|352.814.488
|% 2,60
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5320
|8,5448
|% -0,93
|
|Euro
|10,0258
|10,0547
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,8316
|11,8910
|% -0,76
|
|Frank
|9,2525
|9,3082
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2779
|2,2894
|% -0,65
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-1,64
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-7,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-9,35
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,52
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|-0,09
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, KOZAA, EKGYO
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14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SASA, PETKM
-
14:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 12 artarak (% 1.61 ) 1, 266
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14:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, DOBUR, MARKA
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14:16
CRDFA, LOGO, VKING değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında