***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2021 12:16
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 37.7 A+B Bağımsız Üye Değil
TUBA NERGİZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.83 A+B Bağımsız Üye Değil
BURAK NERGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür/Üretim Müdür Yardımcısı Evet 1 A Bağımsız Üye Değil
MEHMET TEZCAN DENLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062 Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
UFUK ÇOLPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062 Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
İLHAN AYDINER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.06.2021 İcrada Görevli proje ve arge müdürü yok Evet Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939821 Değerlendirildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981477
BIST
13:131.952
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792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:11
|INTEM
|66,00
|27.757.726
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.800.118
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.296.986
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,24
|272.306.728
|% -8,57
|
|ACSEL
|21,14
|39.667.642
|% -6,71
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|MEGAP
|7,24
|67.271.257
|% -6,10
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|SISE
|14,30
|2.459.230.507
|% 7,20
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|KRDMD
|9,61
|1.453.572.654
|% 3,33
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|THYAO
|19,20
|1.173.593.697
|% 2,73
|
|ASELS
|22,96
|1.156.886.037
|% 1,86
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|GARAN
|11,82
|1.089.467.044
|% -0,17
|
|ODAS
|1,67
|300.765.323
|% 1,21
|
|SISE
|14,30
|2.459.230.507
|% 7,20
|
|YKBNK
|3,52
|553.359.874
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,61
|1.453.572.654
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,24
|272.306.728
|% -8,57
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,7296
|13,7416
|% -0,41
|
|Euro
|15,4783
|15,5015
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,1272
|18,2181
|% -0,59
|
|Frank
|14,7793
|14,8684
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6437
|3,6619
|% -0,62
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.160
|5.289
|-40,83
|
|Yarım
|2.494
|2.558
|-19,76
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
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|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
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