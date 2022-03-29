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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.03.2022 13:28
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nersan Holding A.Ş 11300000 TRY 37,67
Mehmet NERGİZ 761593 TRY 2,54
Tuba NERGİZ 1300000 TRY 4,33
Burak NERGİZ 300000 TRY 1
Begüm BİRBEN 300000 TRY 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013649


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BIST En Aktif Hisseler13:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 93,65 1.284.972 % 9,98  
GZNMI 40,72 96.137.723 % 9,94  
KENT 234,00 4.930.848 % 9,86  
GEREL 4,59 17.884.259 % 9,81  
KARSN 5,64 1.230.214.646 % 9,30  
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13:49 Alış Satış %  
Dolar 14,8248 14,8295 % 0,10  
Euro 16,3862 16,3942 % 0,71  
Sterlin 19,3703 19,4674 % 0,17  
Frank 15,7870 15,8821 % 0,01  
Riyal 3,9415 3,9613 % 0,14  
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13:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.916 -7,44  
Altın Gr. 913 913 -2,52  
Cumhuriyet 6.049 6.140 -66,00  
Tam 6.021 6.171 -66,70  
Yarım 2.910 2.985 -32,26  
Çeyrek 1.460 1.493 -16,14  
Gümüş.Ons 24,63 24,67 -0,23  
Gümüş Gr. 11,75 11,76 -0,09  
B. Petrol 111 111 1,95  
Seans Raporu 13:49
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