***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2022 13:28
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nersan Holding A.Ş 11300000 TRY 37,67
Mehmet NERGİZ 761593 TRY 2,54
Tuba NERGİZ 1300000 TRY 4,33
Burak NERGİZ 300000 TRY 1
Begüm BİRBEN 300000 TRY 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013649
BIST
13:512.195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 22,69
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.196
En Düşük
2.182
13:5114,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0141
|Açılış
|: 14,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,7891
13:5116,3942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1161
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4150
En Düşük
16,2656
13:51913,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,73
|Açılış
|: 913,06
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler13:49
|ULUSE
|93,65
|1.284.972
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,72
|96.137.723
|% 9,94
|
|KENT
|234,00
|4.930.848
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.884.259
|% 9,81
|
|KARSN
|5,64
|1.230.214.646
|% 9,30
|
|PSGYO
|15,53
|93.543.765
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.103.065
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,70
|23.295.557
|% -7,46
|
|PKENT
|229,90
|32.084.781
|% -6,73
|
|MIPAZ
|5,72
|9.245.573
|% -4,67
|
|THYAO
|29,42
|1.285.316.233
|% 1,24
|
|KARSN
|5,64
|1.230.214.646
|% 9,30
|
|SISE
|14,67
|1.083.863.308
|% 3,31
|
|KRDMD
|15,26
|835.213.043
|% 0,73
|
|TUPRS
|210,20
|682.104.878
|% 2,39
|
|ODAS
|1,89
|598.509.052
|% 5,00
|
|KARSN
|5,64
|1.230.214.646
|% 9,30
|
|EKGYO
|2,40
|385.538.722
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|244.651.330
|% 8,09
|
|DOHOL
|3,32
|323.955.620
|% 2,47
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8248
|14,8295
|% 0,10
|
|Euro
|16,3862
|16,3942
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,3703
|19,4674
|% 0,17
|
|Frank
|15,7870
|15,8821
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9415
|3,9613
|% 0,14
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-7,44
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|6.049
|6.140
|-66,00
|
|Tam
|6.021
|6.171
|-66,70
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|-32,26
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|-16,14
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,95
|