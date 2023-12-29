***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHüseyin Çalış Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 04.09.2023 (0216) 415 24 57-D:120 huseyin.calis@tugcelik.com.tr SPL Düzey 2 928826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230748BIST