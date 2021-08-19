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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.08.2021 19:39



***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2021
Karar Sayısı
14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                                                                                 
   
            TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE  METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin

 

              19.08.2021 tarih ve 2021/14 No'lu  Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağıdır.

 

 

a) 01.01.2021-30.06..2021 Dönemine ilişkin, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu 'nun  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin (11-14.1) sayılı  Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablo ve ara dönem faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiğini
 b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/(zarar) ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
      
    Mehmet  NERGİZ                                 Tuba NERGİZ                                    Burak NERGİZ
    Yönetim Kurulu Başkanı                      Yönetim Kurulu Başkan Yrd.         Yönetim Kurulu Üyesi  
 
     İlhan AYDINER                                      Ufuk ÇOLPAN                                  Mehmet Tezcan Denli
  
     Yönetim Kurulu Üyesi                          Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi    Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
         
 
 
 
 
    
 
 
   




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