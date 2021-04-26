Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.04.2021 09:56



***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MAHLE Compressor Hungary-MAHLE Electronics S.L.U
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Herhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

Değerli İş Ortaklarımız ,
Tuğçelik olarak Yatırım yapmaya ve büyümeye devam ediyoruz.
Firmamız Otomotiv için Elektrikli Araçlar  Akü şarj teknolojisine ait  Mevcut Müşterimiz Mahle firmasının Avrupa'daki tesislerine ( İspanya ve Macaristan) tedarik edilmek üzere 3 farklı projede toplam 6 farklı parçada proje ortağı seçilmiştir.
Firmamız bu 3 proje için müşterimiz tarafından ürün geliştirme ve tasarım aşamasından başlayarak seri üretim ile devam edecek süreçte stratejik proje ortaklığı yapacaktır.
Bu güveni hak etmekten geleceğine inandığımız bu projeler ile ülkemize ihracat bedeli kazandırıp istihdam yaratacak olmaktan da gurur duyuyoruz.
1.Projemiz E-Kompresör Phev (Plug-in Hibrit Elektrikli araçlar ) için Yüksek basınçlı Alüminyum Enjeksiyon parçalardır. Parçalar üretimden %100 Helyum sızdırmazlık testi kontrolü ve yüksek teknoloji gerektirmektedir. 2023'te başlayacak ve 2032 yılına kadar devam edecek projemizde Tuğçelik yaklaşık 2 milyon set Ürünü Macaristan'a Sevk edecek ve toplamda 11.260.000 Euro gelir elde edecektir.
2.Projemiz OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı Alüminyüm
Enjeksiyon Parçalarıdır. 2022 de seri imalata başlayacak projemiz 2027 yılına kadar devam edecek olup 5 yıl boyunca  949.505 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 24.000.000 Euro Ciro yapılacaktır.
3.Projemizde OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı Alüminyüm Enjeksiyon Parçalarıdır. 2024de seri imalata başlayacak projemiz 2029 yılına kadar devam edecek olup 478.000 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 14.730.000 Euro Ciro yapılacaktır.
Toplamda 3 projemizle 50.000.000 Euro İhracat geliri elde edilecektir.
                                        
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930797


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  1,31% |  18,00
Açılış :  1.382  
Önceki Kapanış :  1.374  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.382
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 12,54 35.733.142 % 10,00  
ERBOS 76,45 53.886.170 % 10,00  
ULUUN 6,27 85.928.116 % 10,00  
LUKSK 57,75 5.482.798 % 10,00  
SUMAS 72,10 720.063 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2169 8,2192 % -0,62  
Euro 9,9248 9,9348 % -0,73  
Sterlin 11,4130 11,4702 % -0,45  
Frank 8,9662 9,0202 % -0,49  
Riyal 2,1862 2,1971 % -0,58  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -2,01  
Altın Gr. 470 470 -3,56  
Cumhuriyet 3.105 3.152 -20,00  
Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,34 26,38 0,13  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,00  
B. Petrol 65,49 65,49 0,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru