***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMAHLE Compressor Hungary-MAHLE Electronics S.L.UVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/04/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıHerhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOrtaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.AçıklamalarDeğerli İş Ortaklarımız ,Tuğçelik olarak Yatırım yapmaya ve büyümeye devam ediyoruz.Firmamız Otomotiv için Elektrikli Araçlar Akü şarj teknolojisine ait Mevcut Müşterimiz Mahle firmasının Avrupa'daki tesislerine ( İspanya ve Macaristan) tedarik edilmek üzere 3 farklı projede toplam 6 farklı parçada proje ortağı seçilmiştir.Firmamız bu 3 proje için müşterimiz tarafından ürün geliştirme ve tasarım aşamasından başlayarak seri üretim ile devam edecek süreçte stratejik proje ortaklığı yapacaktır.Bu güveni hak etmekten geleceğine inandığımız bu projeler ile ülkemize ihracat bedeli kazandırıp istihdam yaratacak olmaktan da gurur duyuyoruz.1.Projemiz E-Kompresör Phev (Plug-in Hibrit Elektrikli araçlar ) için Yüksek basınçlı Alüminyum Enjeksiyon parçalardır. Parçalar üretimden %100 Helyum sızdırmazlık testi kontrolü ve yüksek teknoloji gerektirmektedir. 2023'te başlayacak ve 2032 yılına kadar devam edecek projemizde Tuğçelik yaklaşık 2 milyon set Ürünü Macaristan'a Sevk edecek ve toplamda 11.260.000 Euro gelir elde edecektir.2.Projemiz OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı AlüminyümEnjeksiyon Parçalarıdır. 2022 de seri imalata başlayacak projemiz 2027 yılına kadar devam edecek olup 5 yıl boyunca 949.505 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 24.000.000 Euro Ciro yapılacaktır.3.Projemizde OBC (On Board Charger) BEV(Akülü elektrikli Araçlar) Yüksek Basınçlı Alüminyüm Enjeksiyon Parçalarıdır. 2024de seri imalata başlayacak projemiz 2029 yılına kadar devam edecek olup 478.000 set ürün İspanya ya sevk edilecek olup 14.730.000 Euro Ciro yapılacaktır.Toplamda 3 projemizle 50.000.000 Euro İhracat geliri elde edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930797BIST