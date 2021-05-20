***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMarelli PWT Kechnec Slovakia, s.r.o.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih18/05/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıHerhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOrtaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz, Marelli-Power Train Slovakya fabrikasının ihtiyacı kapsamında VNT actuator parçalarının seri üretimi için seçilmiştir.*VNT Actuator parçaları olarak tanımlanan bu parçaların seri üretimleri 2022 de başlayacak olup, 2025 sonuna kadar devam edecektir.*Bu süre zarfında toplam 7.961.583 ¬ satış cirosu elde edilmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936943BIST