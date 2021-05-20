***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.05.2021 13:23
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Marelli PWT Kechnec Slovakia, s.r.o.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Herhangi bir önemli koşul söz konusu değildir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerini olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Marelli-Power Train Slovakya fabrikasının ihtiyacı kapsamında VNT actuator parçalarının seri üretimi için seçilmiştir.
*VNT Actuator parçaları olarak tanımlanan bu parçaların seri üretimleri 2022 de başlayacak olup, 2025 sonuna kadar devam edecektir.
*Bu süre zarfında toplam 7.961.583 ¬ satış cirosu elde edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936943
BIST