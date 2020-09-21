***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarakDenetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Tezcan DENLİ'nin Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ufuk ÇOLPAN'ın üye olarak,Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Tezcan DENLİ' 'nin Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ufuk ÇOLPAN'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Onur FIRÇASIGÜZEL'in üye olarak,Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Mehmet Tezcan DENLİ'nin Başkan olarak ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ufuk ÇOLPAN'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875913BIST