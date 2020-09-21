***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.09.2020 15:38
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak
Denetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Tezcan DENLİ'nin Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ufuk ÇOLPAN'ın üye olarak,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Tezcan DENLİ' 'nin Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ufuk ÇOLPAN'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Onur FIRÇASIGÜZEL'in üye olarak,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Mehmet Tezcan DENLİ'nin Başkan olarak ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ufuk ÇOLPAN'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875913
BIST
18:051.087
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En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
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|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6261
|7,6300
|% 0,99
|
|Euro
|8,9526
|8,9652
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7276
|9,7764
|% -0,03
|
|Frank
|8,2898
|8,3398
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0275
|2,0376
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-45,60
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-2,32
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,53
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-1,69
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Seans Raporu
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17:57AKENR
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 932, 290 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 15, 155.00 milyon TL de
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17:55KUYAS
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 144, 936 adet işlem
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17:54ARMDA
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 680 adet işlem
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