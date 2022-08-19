***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.08.2022 16:51
***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TUKAS
22.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
TUKAS TUKAS 80,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057127
BIST
17:133.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 17,60
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:1318,1149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:1318,2146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0464
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
17:131.020,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.019,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler17:13
|HKTM
|13,31
|1.341.994
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.288.953
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.437.057
|% 9,97
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|AZTEK
|14,49
|456.348.310
|% 9,94
|
|ALCTL
|31,26
|92.743.125
|% -9,97
|
|GZNMI
|41,32
|436.370.577
|% -9,90
|
|DENGE
|2,23
|64.797.055
|% -8,23
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,14
|14.758.488
|% -6,79
|
|THYAO
|69,70
|4.560.208.984
|% 0,07
|
|PETKM
|11,29
|3.561.857.864
|% 2,08
|
|SISE
|25,66
|3.276.730.729
|% 0,63
|
|EREGL
|29,94
|2.739.618.973
|% 1,56
|
|TUPRS
|335,80
|2.590.001.344
|% 2,07
|
|EKGYO
|3,71
|1.903.069.299
|% 1,92
|
|YKBNK
|5,74
|2.324.297.250
|% -2,88
|
|ALBRK
|2,04
|639.686.869
|% 4,08
|
|PETKM
|11,29
|3.561.857.864
|% 2,08
|
|DOHOL
|4,96
|1.374.700.128
|% 4,64
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1103
|18,1149
|% 0,20
|
|Euro
|18,2040
|18,2146
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,3454
|21,4525
|% -0,69
|
|Frank
|18,8219
|18,9353
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8080
|4,8321
|% 0,26
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-8,38
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.844
|6.905
|-32,00
|
|Yarım
|3.335
|3.376
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,23
|96,23
|-0,36
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:29TCELL
Yüzde 4.27 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 801, 324 adet işlem
-
17:28RTALB
Yüzde 4.04 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 268, 253 adet işlem
-
17:27MEGAP
Yüzde 5.54 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 279, 859 adet işlem
-
17:27MEGAP
Yüzde 5.54 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 279, 859 adet işlem
-
17:26SKBNK
Yüzde 7.35 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 110, 456 adet işlem