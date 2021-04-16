***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 / 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.04.2021Tescil Tarihi09.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.04.2021 / 10311AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 08.04.2021 tarihli Genel Kurul kararı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 16.04.2021 tarih ve 10311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928919BIST