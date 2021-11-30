***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Cem Zeytin A.Ş. ile Şirketimiz çatısı altında birleşilmesine ilişkin çalışmaların başlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviCEM ZEYTİN A.AŞ. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTUKAS, TRATUKAS91A3 272.650.000 272.650.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 272.650.000 TL 0 TL 0 TL 272.650.000 TLEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 30.11.2021 tarihli toplantısında1- Şirketimizin gıda sektöründeki stratejik planları çerçevesinde, operasyonel giderlerin azaltılması ve sektörel pazar payının genişletilmesi amacıyla, halka açık olmayan 100.000.000 TL sermayeli (%50 Cem Okullu - %50 Cengiz Okullu) Cem Zeytin A.Ş. ile Şirketimiz çatısı altında birleşilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına,2- Birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat düzenlemelerine uyularak, Cem Zeytin Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak Devralma Şeklinde Birleşme usulünde gerçekleştirilmesine,3- Birleşme işleminin Şirketimizin 30 Eylül 2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına,4- Birleşme amacıyla gerekli belgeler/bilgiler (uzman kuruluş raporları, duyuru metni, birleşme sözleşmesi/raporu ve benzeri belgeler/bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin ve/veya onayların alınması için başvuru yapılmasına, gerekli tescillerin, ilanların ve özel durum açıklamalarının yapılmasına ve sair işlerin icrasına,5- Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında Birleşme işleminin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,Karar vermiştir.İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak süreçle ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980332BIST