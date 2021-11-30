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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.11.2021 18:18
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Cem Zeytin A.Ş. ile Şirketimiz çatısı altında birleşilmesine ilişkin çalışmaların başlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
CEM ZEYTİN A.AŞ. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TUKAS, TRATUKAS91A3 272.650.000 272.650.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 272.650.000 TL 0 TL 0 TL 272.650.000 TL

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.11.2021 tarihli toplantısında
1- Şirketimizin gıda sektöründeki stratejik planları çerçevesinde, operasyonel giderlerin azaltılması ve sektörel pazar payının genişletilmesi amacıyla, halka açık olmayan 100.000.000 TL sermayeli (%50 Cem Okullu - %50 Cengiz Okullu) Cem Zeytin A.Ş. ile Şirketimiz çatısı altında birleşilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına,
2- Birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat düzenlemelerine uyularak, Cem Zeytin Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak Devralma Şeklinde Birleşme usulünde gerçekleştirilmesine,
3- Birleşme işleminin Şirketimizin 30 Eylül 2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına,
4- Birleşme amacıyla gerekli belgeler/bilgiler (uzman kuruluş raporları, duyuru metni, birleşme sözleşmesi/raporu ve benzeri belgeler/bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin ve/veya onayların alınması için başvuru yapılmasına, gerekli tescillerin, ilanların ve özel durum açıklamalarının yapılmasına ve sair işlerin icrasına,
5- Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında Birleşme işleminin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,
Karar vermiştir.
İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak süreçle ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980332


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