***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:13
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926
Transferler
9.026 127.888.679 127.897.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.086 -64.086 -64.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
659.737 9.360.672 10.020.409 10.020.409
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -311.724 62.219 102.559.215 9.360.672 558.446.249 558.446.249
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -99.468 1.514.932 101.170.588 182.092.847 731.454.766 731.454.766
Transferler
204.307 182.092.847 -182.092.847 204.307 2 283.263.435 243.756.142 975.415.215 975.415.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.067.467 20.334.729
Dönem Karı (Zararı)
243.756.142 9.360.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.186.523 16.658.418
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.844.053 7.337.463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.951.149
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169.326
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.781.823
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.721.384 1.413.345
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-48.141
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.721.384 1.461.486
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.488.384 2.184.611
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.488.384 2.184.611
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.021.936 5.752.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
203.489 208.254
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-237.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.757.036 -5.638.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.779.418 -89.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-123.779.418 -89.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.872.567 2.990.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.872.567 2.990.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
120.625.331 83.902.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.644.638 -104.725.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-93.644.638 -104.725.817
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.122 12.283.099
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
169.122 12.283.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
183.185.629 20.380.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-125.804 -62.309
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.642 16.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-98.034.297 -5.083.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
665.580
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
665.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.810.152 -5.748.669
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.810.152 -5.748.669
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-77.224.145
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-77.224.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.914.227 -28.281.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.568.121
Kredilerden Nakit Girişleri
256.568.121
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-292.302.518 -20.458.782
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-292.302.518 -20.458.782
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.168.716 -5.257.295
Ödenen Faiz
-15.011.114 -2.565.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.118.943 -13.030.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.118.943 -13.030.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.550.485 21.020.591
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.669.428 7.990.349
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 41.669.428 15.550.485
Ticari Alacaklar
452.678.344 324.895.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 452.678.344 324.883.598
Diğer Alacaklar
15.008.203 25.608.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.008.203 25.608.034
Stoklar
6 332.888.928 .212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
226.206 158.179
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
226.206 158.179
Peşin Ödenmiş Giderler
136.621.926 59.778.689
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
136.621.926 59.778.689
Diğer Duran Varlıklar
19.142.034 40.845.245
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19.142.034 40.845.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
716.092.584 645.334.036
TOPLAM VARLIKLAR
1.659.511.958 1.536.132.621
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
286.866.559 295.823.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
286.866.559 295.823.139
Banka Kredileri
14 286.866.559 295.823.139
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.772.241 100.691.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.772.241 100.691.224
Banka Kredileri
14 82.147.718 71.280.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 31.624.523 29.411.101
Ticari Borçlar
107.021.372 200.811.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 107.021.372 200.811.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.614.856 2.479.847
Diğer Borçlar
1.901.685 2.619.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.901.685 14 18.619.866 25.534.207
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.153.267 6.391.762
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.153.267 6.391.762
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.698.121 13.494.632
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.189.933 162.596.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
684.096.743 804.677.855
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
975.415.215 731.454.766
Ödenmiş Sermaye
272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.215.035 172.010.728
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.215.035 172.010.728
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.110.196 172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
104.839 -99.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.514.932 1.514.932
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.514.932 1.514.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
283.263.435 101.170.588
Net Dönem Karı veya Zararı
243.756.142 182.092.847
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
975.415.215 731.454.766
TOPLAM KAYNAKLAR
1.659.511.958 1.536.132.621
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 642.576.298 177.836.238
Satışların Maliyeti
12 -351.682.372 -142.174.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
290.893.926 35.661.985
BRÜT KAR (ZARAR)
290.893.926 35.661.985
Genel Yönetim Giderleri
-5.423.103 -3.943.715
Pazarlama Giderleri
-29.947.608 -12.356.897
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-375.017 -512.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
44.069.285 13.000.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-30.039.161 -11.386.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
269.178.322 20.463.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
374.756
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
269.178.322 20.837.794
Finansman Gelirleri
13 5.835.215 3.443.674
Finansman Giderleri
13 -31.053.906 -14.712.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
243.959.631 9.568.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-203.489 -208.254
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-203.489 -208.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
243.756.142 9.360.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
243.756.142 9.360.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
243.756.142 9.360.672
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
217.998 659.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
272.498 824.671
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-54.500 -164.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-54.500 -164.934
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
217.998 659.737
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
974.140 10.020.409
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027893
BIST