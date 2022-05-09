***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926Transferler9.026 127.888.679 127.897.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-64.086 -64.086 -64.086Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)659.737 9.360.672 10.020.409 10.020.409Dönem Sonu Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -311.724 62.219 102.559.215 9.360.672 558.446.249 558.446.249Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -99.468 1.514.932 101.170.588 182.092.847 731.454.766 731.454.766Transferler204.307 182.092.847 -182.092.847 204.307 2 283.263.435 243.756.142 975.415.215 975.415.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.067.467 20.334.729Dönem Karı (Zararı)243.756.142 9.360.672Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.186.523 16.658.418Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.844.053 7.337.463Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.951.149Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler169.326Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.781.823Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.721.384 1.413.345Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-48.141Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.721.384 1.461.486Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.488.384 2.184.611Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.488.384 2.184.611Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.021.936 5.752.584Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler203.489 208.254Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-237.839İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-91.757.036 -5.638.683Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-123.779.418 -89.802İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-123.779.418 -89.802Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.872.567 2.990.880İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.872.567 2.990.880Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler120.625.331 83.902.957Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-93.644.638 -104.725.817İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-93.644.638 -104.725.817Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler169.122 12.283.099İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)169.122 12.283.099Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları183.185.629 20.380.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-125.804 -62.309Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.642 16.631YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-98.034.297 -5.083.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri665.580Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri665.580Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.810.152 -5.748.669Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.810.152 -5.748.669Verilen Nakit Avans ve Borçlar-77.224.145Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-77.224.145FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.914.227 -28.281.882Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri256.568.121Kredilerden Nakit Girişleri256.568.121Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-292.302.518 -20.458.782Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-292.302.518 -20.458.782Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.168.716 -5.257.295Ödenen Faiz-15.011.114 -2.565.805YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.118.943 -13.030.242NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.118.943 -13.030.242DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.550.485 21.020.591DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.669.428 7.990.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 41.669.428 15.550.485Ticari Alacaklar452.678.344 324.895.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 452.678.344 324.883.598Diğer Alacaklar15.008.203 25.608.034İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.008.203 25.608.034Stoklar6 332.888.928 .212Maddi Olmayan Duran Varlıklar226.206 158.179Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar226.206 158.179Peşin Ödenmiş Giderler136.621.926 59.778.689İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler136.621.926 59.778.689Diğer Duran Varlıklar19.142.034 40.845.245İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19.142.034 40.845.245TOPLAM DURAN VARLIKLAR716.092.584 645.334.036TOPLAM VARLIKLAR1.659.511.958 1.536.132.621KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar286.866.559 295.823.139İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar286.866.559 295.823.139Banka Kredileri14 286.866.559 295.823.139Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları113.772.241 100.691.224İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları113.772.241 100.691.224Banka Kredileri14 82.147.718 71.280.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 31.624.523 29.411.101Ticari Borçlar107.021.372 200.811.299İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 107.021.372 200.811.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.614.856 2.479.847Diğer Borçlar1.901.685 2.619.133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.901.685 14 18.619.866 25.534.207Uzun Vadeli Karşılıklar8.153.267 6.391.762Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8.153.267 6.391.762Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.698.121 13.494.632TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER134.189.933 162.596.869TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER684.096.743 804.677.855ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar975.415.215 731.454.766Ödenmiş Sermaye272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.459 121.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)172.215.035 172.010.728Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)172.215.035 172.010.728Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)172.110.196 172.110.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)104.839 -99.468Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.514.932 1.514.932Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.514.932 1.514.932Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları283.263.435 101.170.588Net Dönem Karı veya Zararı243.756.142 182.092.847TOPLAM ÖZKAYNAKLAR975.415.215 731.454.766TOPLAM KAYNAKLAR1.659.511.958 1.536.132.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 642.576.298 177.836.238Satışların Maliyeti12 -351.682.372 -142.174.253TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)290.893.926 35.661.985BRÜT KAR (ZARAR)290.893.926 35.661.985Genel Yönetim Giderleri-5.423.103 -3.943.715Pazarlama Giderleri-29.947.608 -12.356.897Araştırma ve Geliştirme Giderleri-375.017 -512.624Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler44.069.285 13.000.841Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-30.039.161 -11.386.552ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)269.178.322 20.463.038Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler374.756FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)269.178.322 20.837.794Finansman Gelirleri13 5.835.215 3.443.674Finansman Giderleri13 -31.053.906 -14.712.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)243.959.631 9.568.926Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-203.489 -208.254Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-203.489 -208.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)243.756.142 9.360.672DÖNEM KARI (ZARARI)243.756.142 9.360.672Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları243.756.142 9.360.672Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar217.998 659.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)272.498 824.671Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-54.500 -164.934Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-54.500 -164.934Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)217.998 659.737TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)974.140 10.020.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027893BIST