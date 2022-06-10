***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.06.2022 15:24
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9389 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel DurumlarTebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036709
BIST
16:012.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -11,10
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
16:0117,0725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0451
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
16:0118,0118
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,2447
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
16:011.009,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,93
|Açılış
|: 1.009,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler16:01
|MAVI
|47,30
|87.420.239
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|11.475.229
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.791.065
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.460.726
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.357.214
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.911.620
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.714.217
|% -9,93
|
|DARDL
|3,57
|168.435.416
|% -7,99
|
|MAGEN
|12,58
|96.402.812
|% -6,19
|
|DOCO
|1.556,10
|27.000.446
|% -5,12
|
|THYAO
|47,46
|4.264.116.722
|% -1,82
|
|SISE
|22,44
|1.519.866.942
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,54
|1.464.608.996
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,79
|1.302.576.700
|% 3,01
|
|GARAN
|15,32
|1.225.254.030
|% 0,13
|
|YKBNK
|4,79
|1.302.576.700
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,62
|610.586.871
|% -2,24
|
|DOHOL
|4,12
|757.906.567
|% -0,96
|
|AKBNK
|8,54
|1.464.608.996
|% 2,03
|
|TSKB
|2,42
|329.227.192
|% 1,26
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0352
|17,0725
|% -0,26
|
|Euro
|17,9558
|18,0118
|% -1,34
|
|Sterlin
|21,0936
|21,1993
|% -1,35
|
|Frank
|17,2537
|17,3577
|% -1,06
|
|Riyal
|4,5406
|4,5634
|% -0,44
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-10,27
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-9,95
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|-89,00
|
|Tam
|6.647
|6.822
|-107,07
|
|Yarım
|3.213
|3.300
|-51,79
|
|Çeyrek
|1.611
|1.650
|-25,90
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,11
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,10
|