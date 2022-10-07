***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.10.2022 16:39
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11670 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel DurumlarTebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068991
BIST
17:103.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 13,27
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:1018,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:1018,1629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0248
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:101.012,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -10,25
|Açılış
|: 1.012,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:08
|KONYA
|1.490,50
|137.402.389
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|242.020.284
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.415.279.349
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.253.005
|% 9,92
|
|CONSE
|5,55
|287.395.276
|% 9,25
|
|INFO
|8,69
|130.462.329
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.965.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,20
|4.462.608.562
|% -0,59
|
|SASA
|87,00
|3.886.193.635
|% 2,11
|
|SISE
|29,96
|3.418.230.938
|% 1,70
|
|ASELS
|31,56
|2.705.177.962
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,30
|1.926.389.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|1.926.389.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,12
|1.559.418.628
|% -0,25
|
|AKBNK
|12,80
|1.811.961.865
|% -0,78
|
|ODAS
|7,48
|999.802.534
|% 2,89
|
|ISCTR
|8,32
|1.069.330.102
|% -0,36
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5919
|% 0,04
|
|Euro
|18,1575
|18,1618
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,5829
|20,6862
|% -0,40
|
|Frank
|18,6334
|18,7456
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,04
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,87
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|-10,31
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|-52,00
|
|Tam
|6.800
|6.857
|-74,00
|
|Yarım
|3.314
|3.352
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,31
|
|B. Petrol
|95,75
|95,75
|1,33
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 73 artarak (% 0.20 ) 3, 914
-
17:23XU100
Endeks 3, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 55, 655.00 milyon TL de
-
17:23BERA
Yüzde 7.22 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 030, 628 adet işlem
-
17:22GOLTS
Yüzde 6.08 oranında artışla 90.70 lira fiyatla işlem gören hissede 878, 498 adet işlem
-
17:21BERA
Yüzde 7.12 oranında artışla 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 982, 240 adet işlem