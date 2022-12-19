***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 18:17
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022 - 15.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.05.2022 ve 15.12.2022 tarihli duyurularımızla ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin Torbalı fabrika yerleşkesinde 3,9 MW gücünde Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza 30 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları Destek Oranı
- Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 YIL
- Vergi İndirimi %70, YKO %30
- KDV İstisnası
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088490
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0573
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.072,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.072,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6435
|18,6498
|% -0,01
|
|Euro
|19,8900
|19,9000
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6636
|22,7773
|% 0,22
|
|Frank
|19,9891
|20,1095
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-1,71
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.237
|7.297
|39,00
|
|Yarım
|3.505
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem