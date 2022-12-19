***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2022 - 15.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.05.2022 ve 15.12.2022 tarihli duyurularımızla ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Şirketimizin Torbalı fabrika yerleşkesinde 3,9 MW gücünde Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatı onaylanmış ve tarafımıza 30 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları Destek Oranı- Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 YIL- Vergi İndirimi %70, YKO %30- KDV İstisnasıKamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088490BIST