***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020 - 11.08.2020 - 18.06.2021 - 14.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar8.06.2020, 11.08.2020, 18.06.2021 ve 14.07.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (‘'BORKOSB'') ‘nde bulunan fabrikamızda, yatırımın ilk etabı olan domates salçası işletmesi 2022 yılı Temmuz ayında üretime başlamıştı. Sebze konservesi işletmesinde ise üretim hattı çalışmaları tamamlanmış olup bugün itibarıyla mısır konservesi üretimine başlanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160556BIST