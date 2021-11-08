***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/11/2021Karar Sayısı10/01Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 08.11.2021KARAR SAYISI : 10/01SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANI30.09.2021 dönemine ilişkin,Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.' nin 30.09.2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş Konsolide Faaliyet Raporu ve Özet Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde- Şirketin Konsolide Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Konsolide Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,- İlişkin olduğu dönem itibariyle Konsolide Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,kabul ve beyan ederiz.Ebgü Senem DEMİRKAN - Yönetim Kurulu Denetim Komitesi BaşkanıÜmit İhsan YAYLA - Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ÜyesiAlper TORTOP - Mali İşler Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975891BIST