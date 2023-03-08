***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
08.03.2023 23:57
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde hazırlanan Sürdürülebilirilk Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122060
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9521
En Düşük
18,9062
17:5919,9960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0085
En Düşük
19,9125
17:591.105,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.105,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,02
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9295
|18,9490
|% 0,05
|
|Euro
|19,9865
|19,9991
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,3790
|22,4912
|% 0,01
|
|Frank
|20,0539
|20,1747
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0313
|5,0566
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.106
|0,66
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.525
|7.594
|8,00
|
|Yarım
|3.676
|3.716
|4,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.858
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,01
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|-0,09
|