***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2022 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde hazırlanan Sürdürülebilirilk Uyum Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122060BIST