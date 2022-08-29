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***TUPRS* *ISFIN* *TERA* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

29.08.2022 17:23
***TUPRS* *ISFIN* *TERA* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant


***TUPRS******ISFIN******TERA******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ATAGY, ISFIN, TERA, TUPRS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY82228 FİNANSMAN BONOSU 29/08/2022 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY82228 FİNANSMAN BONOSU 29/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN82258 FİNANSMAN BONOSU 29/08/2022 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA TRFTERA52318 FİNANSMAN BONOSU 29/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRSK2217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058910


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ACSEL 47,04 5.424.613 % 0,00  
ADEL 33,54 42.059.080 % 0,00  
ADESE 1,04 200.666.146 % 0,00  
AEFES 41,50 180.230.302 % 0,00  
AGYO 5,55 41.421.107 % 0,00  
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Dolar 18,1831 18,1902 % -0,02  
Euro 18,1578 18,1701 % -0,05  
Sterlin 21,1097 21,2155 % -0,53  
Frank 18,5838 18,6958 % -0,63  
Riyal 4,8259 4,8501 % -0,02  
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Altın Gr. 1.009 1.009 -6,53  
Cumhuriyet 6.761 6.863 -37,00  
Tam 6.771 6.828 -42,00  
Yarım 3.299 3.338 -21,00  
Çeyrek 1.655 1.668 -11,00  
Gümüş.Ons 18,44 18,47 -0,33  
Gümüş Gr. 10,82 10,84 -0,15  
B. Petrol 98,77 98,77 -4,16  
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