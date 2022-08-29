***TUPRS* *ISFIN* *TERA* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
29.08.2022 17:23
***TUPRS******ISFIN******TERA******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ATAGY, ISFIN, TERA, TUPRS
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY82228 FİNANSMAN BONOSU 29/08/2022 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY82228 FİNANSMAN BONOSU 29/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN82258 FİNANSMAN BONOSU 29/08/2022 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA TRFTERA52318 FİNANSMAN BONOSU 29/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRSK2217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/08/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058910
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1575
18:0518,1711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0079
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.008,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.008,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.007,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGYO
|5,55
|41.421.107
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGYO
|5,55
|41.421.107
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1831
|18,1902
|% -0,02
|
|Euro
|18,1578
|18,1701
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,1097
|21,2155
|% -0,53
|
|Frank
|18,5838
|18,6958
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8259
|4,8501
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-13,50
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.771
|6.828
|-42,00
|
|Yarım
|3.299
|3.338
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.668
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|-0,15
|
|B. Petrol
|98,77
|98,77
|-4,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:45
DOGUB, MNDRS, DURDO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:45
QNBFL, AVOD, SANEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
NTGAZ, OSMEN, GWIND değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
TSPOR, VAKFN, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
TATGD, KAPLM, ARSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında