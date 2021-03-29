***TUREX* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.03.2021 15:19
***TUREX******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921442
BIST
16:421.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:428,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1064
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:429,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0909
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:42450,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 450,76
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:42
|TRILC
|50,40
|179.995.047
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.287.445
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|METUR
|27,40
|3.548.692
|% -7,06
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,94
|1.455.610.816
|% 5,31
|
|GARAN
|6,91
|1.338.297.908
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,47
|923.692.495
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,01
|817.489.911
|% 8,65
|
|PETKM
|5,66
|576.910.639
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,01
|817.489.911
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,94
|1.455.610.816
|% 5,31
|
|GARAN
|6,91
|1.338.297.908
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,47
|923.692.495
|% 7,79
|
|DOHOL
|3,31
|360.513.140
|% 2,16
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1828
|8,1867
|% 1,32
|
|Euro
|9,6397
|9,6526
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,2625
|11,3190
|% 1,37
|
|Frank
|8,6691
|8,7213
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1731
|2,1840
|% 1,16
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,71
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|16,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|15,00
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|7,26
|
|Çeyrek
|719
|736
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|-0,41
|
Seans Raporu
16:42
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16:54NUHCM
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16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.80 ) 1, 204
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, CMBTN, TMPOL, SAYAS, KRDMA, AKCNS, KRDMB, KRTEK, TRILC, RTALB