***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.04.2021 09:25
RİZM TAŞIMACILIK A.Ş. Miktar: 22.500.000 TL nominal, Aracı: OYA, Kapanış Tarihi: 02.04.2021, Fiyat: 12 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922505
BIST
11:521.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,60
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.415
En Düşük
1.399
11:528,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0656
|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
|: 8,2300
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8,2878
En Düşük
8,1254
11:529,6193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0493
|Açılış
|: 9,5350
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
9,5676
11:52450,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,32
|Açılış
|: 450,01
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:50
|SAYAS
|31,94
|65.250.396
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.901.586
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|47.664.578
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.869.100
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.553.533
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,10
|1.344.064
|% -7,44
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,85
|1.664.060.569
|% 2,39
|
|SASA
|46,66
|510.772.768
|% 3,41
|
|KOZAL
|119,80
|442.001.170
|% 0,67
|
|BJKAS
|9,03
|385.090.786
|% 8,40
|
|PETKM
|5,95
|333.960.791
|% 3,48
|
|GARAN
|6,85
|1.664.060.569
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,22
|140.795.088
|% 2,52
|
|TSKB
|1,38
|88.669.817
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,91
|108.910.801
|% 0,00
|
|PETKM
|5,95
|333.960.791
|% 3,48
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1691
|8,1752
|% -0,79
|
|Euro
|9,5970
|9,6186
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,2008
|11,2570
|% -1,08
|
|Frank
|8,5850
|8,6367
|% -1,25
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% -1,07
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|7,49
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.018
|-7,00
|
|Tam
|2.958
|3.035
|-7,22
|
|Yarım
|1.430
|1.468
|-3,50
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,75
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|0,90
|