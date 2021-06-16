***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 12:22
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942601
BIST
13:431.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
13:438,5549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
13:4310,3723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
13:43510,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,83
|Açılış
|: 510,64
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler13:42
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|903.829
|% 10,00
|
|PENTA
|34,72
|46.534.719
|% 8,50
|
|OYYAT
|25,36
|92.042.451
|% 8,28
|
|GEDZA
|43,16
|28.093.081
|% 6,46
|
|BAGFS
|19,17
|232.590
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.176.040
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|284.391
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.048.446
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|1.239.404
|% -9,93
|
|THYAO
|14,56
|805.822.031
|% 0,48
|
|BOBET
|5,77
|623.377.183
|% -4,31
|
|GARAN
|8,35
|426.220.806
|% -0,83
|
|KOZAL
|126,00
|343.755.771
|% 1,29
|
|HALKB
|5,18
|302.052.942
|% -3,36
|
|YESIL
|2,35
|259.888.720
|% -8,56
|
|BOBET
|5,77
|623.377.183
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,21
|201.053.288
|% 0,91
|
|HALKB
|5,18
|302.052.942
|% -3,36
|
|THYAO
|14,56
|805.822.031
|% 0,48
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5533
|8,5554
|% -0,02
|
|Euro
|10,3665
|10,3727
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0270
|12,0873
|% 0,09
|
|Frank
|9,4670
|9,5240
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2725
|2,2839
|% -0,11
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-2,70
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.362
|3.446
|-13,04
|
|Yarım
|1.625
|1.667
|-6,31
|
|Çeyrek
|815
|834
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|0,15
|