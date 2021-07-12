***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:41
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950367
BIST
17:311.363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,07
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:318,6335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:3110,2562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0364
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:31500,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,32
|Açılış
|: 500,23
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VBTYZ
|13,72
|46.000.485
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.275.893
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.453.533
|% 9,73
|
|EDIP
|3,15
|42.117.345
|% 9,38
|
|IDEAS
|49,46
|21.340.843
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.298.451
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.482.229
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,53
|3.797.693
|% -8,73
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,66
|1.320.027.531
|% 1,52
|
|THYAO
|13,40
|783.751.718
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,22
|613.876.526
|% 0,00
|
|EREGL
|18,21
|485.906.389
|% 0,89
|
|PETKM
|5,35
|457.009.587
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,27
|407.412.675
|% -0,44
|
|GARAN
|8,66
|1.320.027.531
|% 1,52
|
|PEKGY
|1,09
|122.926.902
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,80
|205.558.648
|% -2,70
|
|KRDMD
|7,22
|613.876.526
|% 0,00
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6304
|8,6335
|% -0,28
|
|Euro
|10,2456
|10,2562
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,9584
|12,0184
|% -0,34
|
|Frank
|9,3977
|9,4543
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2953
|2,3068
|% -0,27
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,75
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,66
|