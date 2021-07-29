***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2021 12:51
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952521
BIST
14:101.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 26,54
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:108,5023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0459
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:1010,1111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0262
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:10498,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,51
|Açılış
|: 498,15
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:10
|KTSKR
|20,02
|12.148.755
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.850.132
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.471.363
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.045.958
|% 9,47
|
|EDATA
|13,44
|113.098.140
|% 8,04
|
|MEGAP
|7,40
|62.548.193
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.548.193
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,57
|148.569.844
|% -5,19
|
|EREGL
|20,04
|749.612.655
|% 6,99
|
|KRDMD
|7,85
|667.074.974
|% 4,25
|
|GARAN
|8,27
|650.548.260
|% 0,85
|
|THYAO
|12,82
|438.361.502
|% 2,07
|
|PETKM
|5,64
|266.663.016
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,85
|667.074.974
|% 4,25
|
|GARAN
|8,27
|650.548.260
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,29
|176.161.610
|% 1,33
|
|KARSN
|4,16
|253.782.581
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|50.357.434
|% 0,96
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4976
|8,5023
|% -0,54
|
|Euro
|10,1043
|10,1111
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8303
|11,8896
|% -0,17
|
|Frank
|9,3141
|9,3702
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2600
|2,2713
|% -0,56
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|19,49
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|20,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|18,49
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|8,94
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,47
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,19
|