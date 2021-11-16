***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 11:46
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977987
BIST
11:481.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:4810,1773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1195
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:4811,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1427
|Açılış
|: 11,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:48610,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 8,06
|Açılış
|: 610,37
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ELITE
|19,72
|89.251.817
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,76
|91.008.095
|% 7,67
|
|PRKAB
|41,88
|148.577.067
|% 7,44
|
|OYLUM
|8,09
|7.444.012
|% -7,65
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,37
|13.058.815
|% -6,13
|
|GRNYO
|2,48
|1.362.754
|% -4,98
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|GARAN
|12,31
|1.698.713.596
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,06
|896.813.000
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,18
|285.822.940
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|233.966.539
|% -4,65
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1709
|10,1773
|% 1,19
|
|Euro
|11,5686
|11,5788
|% 1,25
|
|Sterlin
|13,6607
|13,7292
|% 1,60
|
|Frank
|10,9480
|11,0139
|% 1,14
|
|Riyal
|2,7042
|2,7178
|% 1,13
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|8,47
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,68
|
|Cumhuriyet
|4.028
|4.089
|62,00
|
|Tam
|4.015
|4.116
|68,90
|
|Yarım
|1.941
|1.991
|33,33
|
|Çeyrek
|973
|996
|16,67
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,23
|0,11
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
|