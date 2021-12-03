***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 13:41
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980848
BIST
14:571.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 29,92
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
14:5713,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1106
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
14:5715,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0905
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
14:57783,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,90
|Açılış
|: 783,99
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler14:57
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.740.998
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|ORMA
|34,56
|1.064.772
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|180.982.927
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.536.708.618
|% 2,74
|
|KRDMD
|9,39
|1.115.741.704
|% 0,43
|
|GARAN
|11,72
|1.076.639.644
|% 0,60
|
|KOZAL
|134,80
|937.842.669
|% 4,58
|
|SISE
|13,35
|915.670.966
|% 0,23
|
|TSKB
|1,59
|426.023.992
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,21
|222.947.519
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,45
|568.746.875
|% 1,47
|
|THYAO
|18,75
|2.536.708.618
|% 2,74
|
|ODAS
|1,60
|209.356.660
|% 3,90
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7656
|13,7739
|% 0,81
|
|Euro
|15,5678
|15,5993
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,1943
|18,2855
|% 0,19
|
|Frank
|14,8910
|14,9807
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6555
|3,6738
|% 0,44
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,41
|
|Altın Gr.
|780
|780
|0,95
|
|Cumhuriyet
|5.157
|5.235
|77,00
|
|Tam
|5.131
|5.265
|82,66
|
|Yarım
|2.480
|2.547
|39,98
|
|Çeyrek
|1.244
|1.273
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,37
|71,37
|1,70
|
Seans Raporu
14:57
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-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 76 artarak (% 1.61 ) 1, 690
-
15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEPO, ORMA, QNBFB, ISATR, PAGYO, POLTK, KTSKR, YKSLN, PCILT, NIBAS
-
15:07
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RALYH, SODSN, DOBUR, ISKPL, PRKAB
-
15:07
UFUK, VKING, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:07
ATEKS, INTEM, KUTPO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında