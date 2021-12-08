***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 14:26
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981932
BIST
15:351.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:3513,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2295
|Açılış
|: 13,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:3515,5328
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,3157
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5328
En Düşük
15,1751
15:35787,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 12,91
|Açılış
|: 787,28
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:35
|BAGFS
|13,97
|11.425.668
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.488.481
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.106.162
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|113.865.381
|% -9,97
|
|THYAO
|20,12
|3.538.058.019
|% 4,79
|
|GARAN
|11,95
|3.173.119.305
|% 1,01
|
|SISE
|14,60
|3.003.732.201
|% -0,48
|
|ASELS
|23,94
|1.954.462.104
|% 3,73
|
|KRDMD
|9,66
|1.814.164.590
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,50
|1.189.575.729
|% 4,17
|
|YKBNK
|3,60
|1.178.039.382
|% 0,84
|
|TSKB
|1,64
|455.340.119
|% 1,23
|
|GARAN
|11,95
|3.173.119.305
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,22
|272.165.594
|% 0,00
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7120
|13,7196
|% 1,70
|
|Euro
|15,4758
|15,5328
|% 2,07
|
|Sterlin
|18,0302
|18,1206
|% 1,23
|
|Frank
|14,7725
|14,8615
|% 1,68
|
|Riyal
|3,6442
|3,6625
|% 1,67
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,94
|
|Altın Gr.
|788
|788
|13,34
|
|Cumhuriyet
|5.209
|5.288
|37,00
|
|Tam
|5.188
|5.320
|36,03
|
|Yarım
|2.508
|2.573
|17,43
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|8,71
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,12
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|0,27
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:47KRVGD
Yüzde 4.18 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 895, 648 adet işlem
-
15:46HEKTS
Yüzde 8.87 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 233, 025 adet işlem
-
15:45XU100
Endeks 1, 990 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 35, 252.00 milyon TL de
-
15:45UNLU
Yüzde 6.71 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 395, 048 adet işlem
-
15:43CLEBI
Yüzde 4.64 oranında artışla 205.10 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 815 adet işlem