***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2021 10:02
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982831
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
0
En Düşük
0
18:0514,1531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2697
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8950
|
14,1693
En Düşük
13,8186
18:0516,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,3085
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6800
|
16,0317
En Düşük
15,6338
18:05806,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 10,16
|Açılış
|: 805,63
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
808,71
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|24,50
|3.836.179
|% 22,38
|
|ISKPL
|5,45
|24.831.649
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,45
|354.227.060
|% 0,00
|
|CRDFA
|3,95
|92.870.664
|% 0,00
|
|DERHL
|5,20
|13.584.215
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,45
|354.227.060
|% 0,00
|
|ISKPL
|5,45
|24.831.649
|% 0,00
|
|KUTPO
|129,30
|53.956.657
|% 0,00
|
|LUKSK
|57,95
|7.315.879
|% 0,00
|
|NUGYO
|8,03
|211.219.858
|% 0,00
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 0,00
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 0,00
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 0,00
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 0,00
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1321
|14,1531
|% 1,94
|
|Euro
|15,9673
|16,0317
|% 1,96
|
|Sterlin
|18,5228
|18,6157
|% 0,85
|
|Frank
|15,1596
|15,2509
|% 0,94
|
|Riyal
|3,7314
|3,7501
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|2,48
|
|Altın Gr.
|805
|806
|9,74
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|6,00
|
|Tam
|5.264
|5.395
|73,90
|
|Yarım
|2.544
|2.610
|35,75
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|17,87
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,26
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,15
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|1,13
|