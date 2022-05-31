***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 10:35
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033508
BIST
10:492.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 22,05
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.550
En Düşük
2.528
10:4916,4235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0433
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4289
En Düşük
16,3367
10:4917,6579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
10:49978,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,34
|Açılış
|: 978,78
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler10:47
|YAPRK
|33,48
|34.404.646
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|4.983.379
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|1.919.973
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|AKSA
|60,30
|131.512.702
|% 8,45
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AKFGY
|2,38
|71.853.041
|% -3,64
|
|KSTUR
|220,90
|14.800
|% -3,07
|
|SELVA
|8,12
|2.411.858
|% -2,99
|
|DOCO
|1.525,10
|7.760.034
|% -2,86
|
|THYAO
|49,70
|1.884.082.769
|% 0,36
|
|TUPRS
|272,70
|657.803.806
|% 5,29
|
|GARAN
|14,69
|645.163.399
|% 2,23
|
|SASA
|35,42
|446.527.712
|% 3,63
|
|SISE
|20,64
|443.366.114
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,74
|327.631.752
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,07
|386.543.566
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,65
|400.775.689
|% 2,20
|
|TSKB
|2,21
|152.825.129
|% 4,74
|
|SKBNK
|1,27
|85.462.180
|% 1,60
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4234
|16,4277
|% 0,29
|
|Euro
|17,6382
|17,6589
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,6384
|20,7419
|% -0,12
|
|Frank
|17,0082
|17,1106
|% -0,18
|
|Riyal
|4,3622
|4,3841
|% 0,20
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-0,45
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,73
|