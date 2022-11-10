***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:01
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079103
BIST
10:034.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 10,20
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.372
En Düşük
4.364
10:0318,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:0318,6592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:031.022,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.022,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:00
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|ETILR
|11,54
|6.388.959
|% 9,90
|
|MNDRS
|9,66
|12.515.641
|% 9,65
|
|IDGYO
|3,77
|10.632.634
|% 8,96
|
|KERVN
|0,98
|384.919
|% 8,89
|
|GOLTS
|119,20
|5.029.048
|% -9,97
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|204.870.731
|% -9,96
|
|SNKRN
|19,73
|292.813
|% -7,54
|
|VKING
|9,90
|196.129
|% -6,78
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 0,00
|
|SISE
|34,26
|3.063.038.547
|% 0,00
|
|TUPRS
|430,80
|2.995.626.567
|% 0,00
|
|KOZAL
|214,50
|2.704.002.287
|% 0,00
|
|ALARK
|79,90
|2.475.890.105
|% 0,00
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% 0,00
|
|DOHOL
|6,26
|1.687.172.698
|% 0,64
|
|KRDMD
|12,53
|2.072.776.318
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,42
|379.151.491
|% 0,00
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6029
|18,6091
|% 0,11
|
|Euro
|18,6445
|18,6555
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,1372
|21,2432
|% 0,57
|
|Frank
|18,8419
|18,9554
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% 0,17
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|4,61
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.823
|6.883
|23,00
|
|Yarım
|3.325
|3.365
|11,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.682
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|0,11
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|-0,15
|