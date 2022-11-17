***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:34
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http:/
14:014.584
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -84,06
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:0118,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:0119,2784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0546
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2488
14:011.055,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,92
|Açılış
|: 1.055,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler13:59
|MTRKS
|42,90
|128.410.698
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|66.736.104
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|66.736.104
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.331.342
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.878.908
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|15.709.545
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.247.974.331
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|867.100.133
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|1.253.386
|% -8,55
|
|BARMA
|102,40
|51.949.925
|% -7,91
|
|THYAO
|108,00
|7.640.396.183
|% 3,25
|
|EREGL
|37,68
|4.218.783.952
|% 1,73
|
|KONTR
|204,40
|3.413.484.183
|% -5,19
|
|ASELS
|40,30
|3.046.324.493
|% 1,15
|
|HALKB
|9,86
|2.273.131.403
|% -4,09
|
|EKGYO
|5,54
|1.494.473.211
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,21
|804.040.871
|% 4,22
|
|VAKBN
|9,77
|2.260.005.315
|% -5,05
|
|HALKB
|9,86
|2.273.131.403
|% -4,09
|
|SKBNK
|2,27
|496.594.826
|% -3,81
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6154
|18,6231
|% 0,18
|
|Euro
|19,2714
|19,2834
|% -0,26
|
|Sterlin
|22,0037
|22,1140
|% -0,38
|
|Frank
|19,5177
|19,6353
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,17
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-11,51
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.019
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.409
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|-0,47
|