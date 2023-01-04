***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:16
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092997
BIST
11:325.584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -42,47
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
11:3218,7473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:3219,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1494
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
11:321.123,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 17,79
|Açılış
|: 1.123,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.123,77
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:32
|EYGYO
|22,90
|8.788.333
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|29.981.129
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|136.256.286
|% 9,93
|
|BFREN
|5.209,70
|176.196.219
|% 9,56
|
|ADEL
|133,50
|44.982.682
|% 8,36
|
|MRGYO
|6,05
|6.460.981
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.285.551
|% -9,93
|
|TUREX
|28,38
|22.928.904
|% -7,38
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|KMPUR
|106,50
|61.458.947
|% -6,17
|
|EREGL
|42,64
|4.076.418.086
|% 0,95
|
|EKGYO
|9,50
|3.860.817.805
|% 0,85
|
|ASELS
|66,45
|2.682.699.530
|% -3,84
|
|ENKAI
|35,28
|2.461.310.553
|% 0,68
|
|THYAO
|145,40
|2.414.399.301
|% -1,36
|
|EKGYO
|9,50
|3.860.817.805
|% 0,85
|
|KRDMD
|19,05
|2.289.022.084
|% 1,28
|
|EREGL
|42,64
|4.076.418.086
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,85
|1.047.794.815
|% 1,02
|
|ISCTR
|12,92
|1.129.356.938
|% 1,97
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7421
|18,7473
|% 0,14
|
|Euro
|19,8968
|19,9155
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,5755
|22,6887
|% 1,05
|
|Frank
|20,1618
|20,2832
|% 1,23
|
|Riyal
|4,9700
|4,9949
|% 0,15
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|23,16
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|17,10
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.567
|7.632
|57,00
|
|Yarım
|3.664
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,24
|
|B. Petrol
|80,45
|80,45
|-1,65
|