***TUREX* *GLRYH* *KAPLM* *SANEL* *RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.01.2023 18:37
***TUREX******GLRYH******KAPLM******SANEL******RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GLRYH, KAPLM, RYGYO, SANEL, TUREX]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GLRYH.E, KAPLM.E, RYGYO.E, SANEL.E ve TUREX.E payları 04/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092862
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1766
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.101,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.102,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7255
|18,7323
|% 0,10
|
|Euro
|19,7646
|19,7844
|% -0,88
|
|Sterlin
|22,3879
|22,5002
|% -0,41
|
|Frank
|19,8677
|19,9874
|% -1,46
|
|Riyal
|4,9669
|4,9918
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|5,16
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.476
|7.550
|41,00
|
|Yarım
|3.620
|3.691
|20,00
|
|Çeyrek
|1.816
|1.845
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,14
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,55
|0,11
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-1,49
|