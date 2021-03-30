***TUREX* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
30.03.2021 15:58
***TUREX******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporunu ekte bulabilirsiniz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921821
BIST
16:271.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:278,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1275
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:279,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1024
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
16:27449,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,18
|Açılış
|: 449,76
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ALCAR
|375,10
|113.834.267
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.443.179
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.768.474
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.332.623
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.885.833
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|20.341.526
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|45.259.567
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|197,40
|1.324.914.448
|% 6,70
|
|GARAN
|6,82
|1.307.435.599
|% -1,02
|
|EKGYO
|1,92
|775.988.901
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,93
|727.565.953
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,55
|719.470.672
|% 3,42
|
|EKGYO
|1,92
|775.988.901
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,24
|449.608.445
|% 4,20
|
|GARAN
|6,82
|1.307.435.599
|% -1,02
|
|TSKB
|1,37
|241.046.398
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,12
|167.238.866
|% -1,75
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3189
|8,3270
|% 1,55
|
|Euro
|9,7570
|9,7701
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,3748
|11,4318
|% 1,20
|
|Frank
|8,7810
|8,8339
|% 1,11
|
|Riyal
|2,2079
|2,2189
|% 1,39
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,00
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.967
|3.012
|-6,00
|
|Tam
|2.950
|3.026
|-10,04
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|-4,86
|
|Çeyrek
|715
|732
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|-1,39
|
Seans Raporu
16:27
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16:41ANSGR
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16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, MGROS, TCELL
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 08 kaybederek (% -0.34 ) 1, 200
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, LUKSK, CMBTN, JANTS, VANGD, BRYAT, RTALB, FRIGO, ALCAR, EUKYO