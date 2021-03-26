***TUREX* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TUREX******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TUREX]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin ekleri Hk.EK 3 : 2018 - 2019 - 2020 YILLARINA İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL DENETİM RAPORUEK 4 - BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921111BIST