***TUREX* *PIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
15.04.2021 23:01
***TUREX******PIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [TUREX, PIT]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
a) Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 16.04.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Hakan DIRAVACI 12399538
b) Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) pay piyasasında Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum) aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sebebiyle? 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye piyasası kurumlarının hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 96 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, Kurulumuzca alınacak ilave bir karara kadar, Aracı Kurum aracılığıyla yapılacak pay alım – satım işlemlerinde "brüt takas" ve "depo şartı" tedbiri getirilmesine karar verilmiştir.
Karar 2021/20 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928658
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|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
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|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
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|EPLAS
|28,46
|2.820.556
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|TKURU
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|% -0,52
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|Alış
|Satış
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|8,00
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|3.066
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|3,24
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|Gümüş.Ons
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|25,89
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|6,67
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