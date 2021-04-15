Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUREX* *PIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

15.04.2021 23:01



***TUREX******PIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [TUREX, PIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

a) Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 16.04.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Hakan DIRAVACI 12399538
b) Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) pay piyasasında Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum) aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sebebiyle? 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye piyasası kurumlarının hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 96 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, Kurulumuzca alınacak ilave bir karara kadar, Aracı Kurum aracılığıyla yapılacak pay alım – satım işlemlerinde "brüt takas" ve "depo şartı" tedbiri getirilmesine karar verilmiştir.
Karar 2021/20 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928658


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.408
Değişim :  -0,10% |  -1,43
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419 En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRGYO 3,85 273.156.662 % 10,00  
SONME 36,10 2.785.068 % 9,99  
CEOEM 6,94 81.928.484 % 9,98  
QUAGR 26,48 1.140.313.456 % 9,97  
BTCIM 13,73 8.356.750 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0138 8,0159 % -0,68  
Euro 9,6055 9,6329 % -0,51  
Sterlin 11,0103 11,0655 % -0,61  
Frank 8,6579 8,7101 % -0,52  
Riyal 2,1298 2,1405 % -0,67  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 27,90  
Altın Gr. 454 454 4,17  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,85 25,89 0,45  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,07  
B. Petrol 66,84 66,84 0,26  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru