***TUREX* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 11:21
***TUREX******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.04.2021 Perşembe günü TUREX pay senedinde müşterimiz elektronik olarak işlem sistemimize hatalı emir göndermiştir. Müşterimiz önemli kısmını aynı gün tavan fiyattan satın aldığı ve o an itibarıyla portföyünde bulunan toplam 117,995 lot TUREX pay senedini, seans devam ederken hisseye satış gelmesi nedeniyle satmak istemiş ve satış emrinin borsaya ulaşamayacağı endişesi ile 6 tekrar halinde göndermiştir. Müşterimiz, şirketin kullanmış olduğu işlem yazılımının portföyünde olmayan pay senedi satış emrinin borsaya iletilmeyeceği düşüncesi ile davranmış ancak ne yazık ki virmanlı satış limiti olduğunu ve günlük limiti dahilinde verdiği satış emrinin bu limit nedeniyle borsaya intikal edeceğini düşünememiştir. Durum tamamen hatalı yapılmış işlemdir. Müşterimiz hatasını kabul etmekte olup bu kabulü yazılı imzalı beyanı ile de belgelendirilmiştir.
Öte yandan müşterimiz durumu fark ettiği anda fazladan satışa gönderdiği ve satışı gerçekleşen miktarı geri alabilmek için tavan fiyat olan 21.24 den alış emri göndermiş ve işlem eşleşme fiyatı olan 20.05 den gerçekleşmiştir. Gün sonu itibariyla fazladan alış ya da satış tutarı sözkonusu değildir.
Yazılımdaki uygulama bizimle aynı yazılımı kullanan tüm şirketlerde benzer şekilde yer almaktadır. Bu olaydan çıkarılan dersle yazılımımızda pay senedi bazında virmanlı satış kriter çalışmasına ek kontrol ve sıkılaştırmalara yazılım firmamızca başlanmış olup bu çalışma tamamlandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulunun değerlendirilmesine sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929064
BIST
14:161.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,14
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
14:168,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0279
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:169,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0649
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:16463,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,28
|Açılış
|: 463,85
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:16
|FENER
|31,90
|23.551.451
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.102.839
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.444.753
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|66.714.637
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.314.053
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SEYKM
|24,90
|10.710.312
|% -9,98
|
|TUREX
|14,09
|282.899.014
|% -9,97
|
|EREGL
|18,43
|1.083.778.774
|% 0,49
|
|PETKM
|6,59
|851.230.607
|% 4,11
|
|GARAN
|7,15
|735.863.232
|% -1,79
|
|QUAGR
|27,66
|640.613.262
|% -5,01
|
|SISE
|7,39
|429.901.050
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,87
|262.605.226
|% -1,06
|
|PETKM
|6,59
|851.230.607
|% 4,11
|
|GARAN
|7,15
|735.863.232
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,62
|139.314.053
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,12
|157.138.848
|% -1,85
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0781
|8,0844
|% 0,33
|
|Euro
|9,7252
|9,7369
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,2094
|11,2656
|% 0,78
|
|Frank
|8,8107
|8,8638
|% 1,00
|
|Riyal
|2,1471
|2,1579
|% 0,24
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|9,96
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,60
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|10,07
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|4,86
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,06
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|