***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.07.2021 18:01
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.07.2021
Tescil Tarihi
27.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.07.2021-10375
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmış olup ilgili genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.07.2021 tarih ve 10375 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952355
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5795
En Düşük
8,5341
18:0510,1542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0320
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1542
En Düşük
10,0801
18:05496,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 496,58
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.138
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.076.718
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.979.346
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.514.983
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.264.434
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.605.860
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.579.418
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.462.200
|% -5,72
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|ANHYT
|9,22
|63.456.167
|% -5,24
|
|GARAN
|8,20
|688.140.704
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|671.627.487
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|591.739.197
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|584.792.055
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|551.201.772
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|336.769.748
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|584.792.055
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|235.985.147
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|340.302.340
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|688.140.704
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5746
|8,5795
|% 0,24
|
|Euro
|10,1036
|10,1542
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8522
|11,9116
|% 0,07
|
|Frank
|9,3430
|9,3993
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2798
|2,2913
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|1,94
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,06
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem