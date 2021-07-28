***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.07.2021Tescil Tarihi27.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.07.2021-10375AçıklamalarŞirketimizin 14.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmış olup ilgili genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.07.2021 tarih ve 10375 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952355BIST