***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.07.2022 17:04
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımısız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2022
Tescil Tarihi
04.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.07.2022 ve 10612
Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmış olup ilgili genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.07.2022 tarih ve 10612 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041233
BIST
17:152.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,16
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.429
17:1516,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0848
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:1517,5774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0985
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:15978,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,86
|Açılış
|: 978,91
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,12
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BERA
|15,38
|343.881.425
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.967.186
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.179.766
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|35.816.245
|% 9,82
|
|CMENT
|26,76
|126.585
|% 7,64
|
|CANTE
|39,94
|80.677.100
|% -9,56
|
|MAKIM
|14,88
|178.781.270
|% -8,03
|
|MZHLD
|86,15
|19.950.598
|% -7,42
|
|BMSCH
|10,82
|98.813.791
|% -7,04
|
|KFEIN
|20,90
|31.333.427
|% -7,03
|
|THYAO
|48,52
|2.380.737.030
|% -1,58
|
|KOZAL
|197,90
|1.669.283.535
|% 5,83
|
|SISE
|21,54
|1.456.546.125
|% 0,94
|
|EREGL
|26,38
|1.070.373.232
|% -2,51
|
|KOZAA
|28,84
|992.364.956
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,84
|800.589.577
|% 1,07
|
|ODAS
|2,75
|326.458.527
|% -4,84
|
|YKBNK
|4,30
|427.954.860
|% -2,49
|
|TSKB
|2,02
|156.337.825
|% -1,46
|
|SISE
|21,54
|1.456.546.125
|% 0,94
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8284
|16,8303
|% 0,45
|
|Euro
|17,5706
|17,5846
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,3618
|20,4640
|% 0,77
|
|Frank
|17,4423
|17,5474
|% 0,30
|
|Riyal
|4,4719
|4,4943
|% 0,46
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-2,77
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|26,00
|
|Tam
|6.542
|6.618
|28,00
|
|Yarım
|3.202
|3.236
|14,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,86
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,36
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:27KAPLM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 48.42 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 378 adet işlem
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17:26CEMTS
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 676 adet işlem
-
17:25CANTE
Yüzde -9.60 oranında düşüşle 39.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 009, 022 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 2, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 21, 647.00 milyon TL de
-
17:24KCAER
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 611, 577 adet işlem