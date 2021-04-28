***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2021 15:22
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. ye ait Esas Sözleşme Ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2-3-4-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1718-19-20-21-22-23-24 02/03/2021 04/03/2021 10280
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931703
BIST
16:351.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:358,2058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:359,9096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0235
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:35466,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,79
|Açılış
|: 466,29
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:35
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.598
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.359
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,84
|73.745.263
|% -9,18
|
|PENGD
|3,59
|50.138.518
|% -8,42
|
|EREGL
|19,16
|865.742.726
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|THYAO
|12,04
|530.348.380
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,08
|276.027.369
|% 0,00
|
|GWIND
|4,89
|452.614.283
|% -6,86
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2006
|8,2058
|% 0,01
|
|Euro
|9,8992
|9,9096
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,3513
|11,4083
|% -0,31
|
|Frank
|8,9275
|8,9813
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1808
|2,1917
|% -0,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-8,62
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|0,71
|